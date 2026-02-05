Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski subay yakalandı

        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski subay yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:05 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:05
        
        

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen eski subay E.K. (37) saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

