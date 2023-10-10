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        Depremde iş yerleri yıkılan aile, Kayseri'de açtıkları lokanta ile kendilerine yeni hayat kurdu

        KAHRAMANMARAŞ'ta,6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde iş yerleri yıkılan Küçükönder ailesi, yakınlarının yanına yerleştikleri Kayseri'de açtıkları ev yemekleri lokantası ile kendilerine yeni bir hayat kurdu. Rukiye Küçükönder (47), "Burada bir iş yeri açtık. Sosyal medya hesabımda yemek yapıp, satıyordum. Elimizden geldiği için böyle bir yer açtık. Kayseri'nin damak tadı ile Kahramanmaraş'ınki farklı olduğu için daha çok buraya uygun yemekler yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bize, Kahramanmaraşlıyız diye daha ilgi gösteriyorlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:14 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:15
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        Depremde iş yerleri yıkılan aile, Kayseri'de açtıkları lokanta ile kendilerine yeni hayat kurdu
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        KAHRAMANMARAŞ'ta,6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde iş yerleri yıkılan Küçükönder ailesi, yakınlarının yanına yerleştikleri Kayseri'de açtıkları ev yemekleri lokantası ile kendilerine yeni bir hayat kurdu. Rukiye Küçükönder (47), "Burada bir iş yeri açtık. Sosyal medya hesabımda yemek yapıp, satıyordum. Elimizden geldiği için böyle bir yer açtık. Kayseri'nin damak tadı ile Kahramanmaraş'ınki farklı olduğu için daha çok buraya uygun yemekler yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bize, Kahramanmaraşlıyız diye daha ilgi gösteriyorlar" dedi.

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ilkinde, Küçükönder ailesinin evleri ağır hasar aldı, iş yerleri ise yıkıldı. Aile, depremin ardından Kayseri'deki yakınlarının yanına yerleşti. Kahramanmaraş'ta yemek işi yapan aile, 6 ay önce Kayseri'de açtıkları ev yemekleri lokantası ile kendilerine yeni hayat kurdu. Aile üyelerinden anne Rukiye Küçükönder, lokantanın yanı sıra yemeklerini, kurduğu sosyal medya sayfasında da satmaya başladı. Depremden sonra Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye geldiklerini belirten Rukiye Küçükönder, "Eşimin bulunduğu iş yeri yıkıldı. Burada bir iş yeri açtık. Sosyal medya hesabımda yemek yapıp satıyordum. Kardeşlerimin yanına geldik. Onlar da bize, 'Gitmeyin' dediler. Burada çalışmaya başladık. Kahramanmaraş sofrasına benzemese de Kayseri'nin yemeklerini yapmaya çalışıyoruz. Kayserililerin damak tadı bize biraz farklı geliyor. Biz biraz baharatlı yiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar da bizi seviyor. Eşimin durduğu iş yeri birinci depremde yıkılmıştı. İkinci deprem olmadan oradan geçtik ve her yer yıkılmıştı. Çok kötüydü. Elimizden geldiği için böyle bir yer açtık. Müşterilerimiz yemeklerimizi seviyor ve memnunlar. Hiç bir sıkıntı olmuyor. İnsanlar bize, Kahramanmaraşlıyız diye daha ilgi gösteriyorlar. Depremden sonra da yardımcı oldular. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

        'MÜŞTERİLERİMİZ BİZDEN BİZ DE ONLARDAN MEMNUNUZ'

        Baba Ashabil Küçükönder (46) ise "Depremden hemen sonra Kayseri'ye geldik. Binamız ağır hasarlıydı. Eşimin kardeşleri Kayseri'de kalıyordu. Onlar da bizi bir daha göndermedi. Kahramanmaraş'ta da bu işle uğraşıyordum. Bu işi yaptığımız için burada dükkan bakmaya başladık. Kayseri halkı da yardımcı oldu. O şekilde burayı açtık. Müşterilerimiz bizden biz de onlardan memnunuz. Burada sulu ev yemekleri yapıyoruz. Öğrencilerimiz daha çok tavuk pilav için geliyorlar. Kahramanmaraş yöresel yemeklerimiz burada pek fazla bilinmiyor. Yine de 2 mutfağı karıştırarak bir şeyler yapıyoruz. Burayı ilk olarak tavuk pilav yapmak için açmıştık. Sulu yemeklerimiz daha çok tutulunca biz, sulu yemekçi olduk" diye konuştu.

        'YEMEKLERİMİZİ YİYENLER MEMNUN'

        Ailenin çocukları Muhammed Doğan Küçükönder de (22), "Dayılarım buradaydı. Çok şükür, depremden kurtulduk. Allah bize rızık kapısı açtı, burada kaldık. Dükkan arayıp bulduk. Babam, Kahramanmaraş'ta ev yemekleri yapıyordu. Lokantamız vardı. Buraya gelince esnaflar yemeklerimizi beğendi. Hamdolsun tutulduk ve devam ediyoruz. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Yemeklerimizi yiyenler memnun. Sulu yemek, tavuklu pilav, etli yemek, çorba, salata şeklinde veriyoruz. Öğrenciler bizi yeni yeni görmeye başladı. Arkadaşlarına söylüyorlar. Öğrenciler geldikleri zaman onlara her zaman indirimimiz var" dedi.

        Kayseri Lisesi öğrencisi Zehra Toprak, yemekleri beğendiklerini söyleyerek, "Öğle aralarında genelde buraya geliyoruz. Tavuk pilavları çok lezzetli. Çalışanlar çok iyi. Herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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