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        Melikgazi Kayseri Basketbol-Olimpiakos: 69-85

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 20:46 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:50
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        Melikgazi Kayseri Basketbol-Olimpiakos: 69-85
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Ventsislav Velikov, Haris Bijedic, Xhenan  Mumini

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 17, Ellenberg 18, Fatmanur, Merve, Ayşegül 2, Richardson 14, Petronyte 15, Damla 3

        OLİMPİAKOS: Morrison 9, Williams 16, Spyridopoulou 3, Syrra, Nikolopoulou 20, Diela, Vitola 16, Christinaki 18, Kollatou 3, Kantzy

        1'İNCİ PERİYOT: 24-15

        DEVRE: 37-35

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 49-60 

        5 FAUL: Ayşegül 39.43 ( Melikgazi Kayseri Basketbol)

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Olimpiakos´u konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 85-69'luk skorla kaybetti.

        Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Olimpiakos´tan Nikolopoulou oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-10-11 20:45:22

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