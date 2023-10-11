Melikgazi Kayseri Basketbol-Olimpiakos: 69-85
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Ventsislav Velikov, Haris Bijedic, Xhenan Mumini
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 17, Ellenberg 18, Fatmanur, Merve, Ayşegül 2, Richardson 14, Petronyte 15, Damla 3
OLİMPİAKOS: Morrison 9, Williams 16, Spyridopoulou 3, Syrra, Nikolopoulou 20, Diela, Vitola 16, Christinaki 18, Kollatou 3, Kantzy
1'İNCİ PERİYOT: 24-15
DEVRE: 37-35
3´ÜNCÜ PERİYOT: 49-60
5 FAUL: Ayşegül 39.43 ( Melikgazi Kayseri Basketbol)
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Olimpiakos´u konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 85-69'luk skorla kaybetti.
Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Olimpiakos´tan Nikolopoulou oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-10-11 20:45:22