Bakan Özhaseki: 45,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "45,5 milyon ton atık olarak dışarıya attığımız çöp diye tarif ettiğimiz o nesneler ekonomiye kazandırılmış vaziyette. Ben rakam olarak çıkarmaya çalıştım, 4 milyar dolara yakın ediyor arkadaşlar, 7 sene içerisinde. Bu bile ciddi bir şey, 4 milyar dolar az para mı? 43 milyon ağaç kesilmekten kurtulmuş. Sadece bu bile başlı başına bizim sıfır atığı benimsememiz için bir sebep" dedi.

ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "45,5 milyon ton atık olarak dışarıya attığımız çöp diye tarif ettiğimiz o nesneler ekonomiye kazandırılmış vaziyette. Ben rakam olarak çıkarmaya çalıştım, 4 milyar dolara yakın ediyor arkadaşlar, 7 sene içerisinde. Bu bile ciddi bir şey, 4 milyar dolar az para mı? 43 milyon ağaç kesilmekten kurtulmuş. Sadece bu bile başlı başına bizim sıfır atığı benimsememiz için bir sebep" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Filistin meselesi var, içimizi yakıyor. Orada zalim bir kavim var. Arkasına aldığı süper güçlerle beraber zulmünde sınır tanımadan devam ediyor. Karşılığında ne yazık ki mazlumları temsil eden grupların darma dağınık olması ve her birinin başka başka alemlerde, başka başka dertlerde olmuş olması o mazlumları da ne yazık ki şu anda çile çekmeye devam etmelerini sağlıyor. Böyle bir ortamda zihnimizi toplayarak böyle bir konuya gelebilmek de kolay değil. Ama ne yapalım? Hayat da böyle. Şurada çocuk ölüyor, doğuyor. Bir başka yerde öğlen gidiyoruz, bir cenaze kaldırıyoruz. Bir haber alıyoruz, çok seviniyoruz, gülüyoruz, neşeleniyoruz. 20 saniye geçmiyor aradan, bir haber veriyorlar. Moralimiz bozuluyor, ağlamaya başlıyoruz. Hayatta böyle. Şimdi bu akan hayatta işlerimizi göreceğiz inşallah" diye konuştu.

'DÜNYAYI KİRLETEN ÜLKELER SIRALAMASINDA TÜRKİYE ÇOK GERİLERDE'

Yeşil dönüşümü sağlamanın tercih değil bir zorunluluk olduğunu aktaran Bakan Özhaseki, "Bir taraftan yasaların, bir taraftan da inancımız itibarıyla ikisi içinde mutlaka ve mutlaka bu yeşil dönüşümü doğru, zamanında ve en uygun biçimde sağlamak durumundayız. Son günlerde bol bol haberler var. Bir taraftan mevsim geçişlerinde seller oluyor. Yazın hepimizi ürküten, biraz yüreğimizi burkan, yangınlar oluyor. Bir müsilaj belası çıkıyor. Bir başka yerden kuraklık haberleri gelmeye başlıyor. Bu çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Niye böyle oluyor? Sebebi nedir bunun? Çok net. İnsanoğlu eskiden doğa içerisinde doğayla uyumlu bir şekilde yaşarken bir denge üzerine yaratılmış olan bu doğada yerini alırken özellikle sanayi devrimiyle birlikte büyük şehirleşmeye doğru gitti. Kalabalıklar, milyonlarca insan belli yerlerde kümeleşmeye başladı. Aşırı üretim başladı. Dünyada büyük bir çaba var. Ülkemizde büyük bir çaba var. Biz doğrusu Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Dünyayı kirleten ülkeler sıralamasına bakıldığı zaman Türkiye çok gerilerde. En çok da bunu sloganlaştırıp bağıranların kirlettiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Hindistan, Çin ve Afrika ülkeleri gibi. Dünya o kadar çok kirletiyorlar ki bir tarafta da bağırmaya devam ediyorlar. Böyle bir karşılıklı zıt anlayışla da iç içeyiz" ifadelerini kullandı.

'MİLLET BAHÇELERİ 80 MİLYON METREKAREYE ULAŞTI'

Sözlerini sürdüren Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ülke içinde bizim, özel gayretlerimiz var. Mesela bunlardan birisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı nihayetinde 'Millet Bahçesi' olarak ifade edilen yeşil alanların çoğaltılması. Şu anda 80 milyon metrekareye yaklaştı. Kayseri'de bile bakanlık olarak takip ettiğimiz 3 ayrı millet bahçesinin toplamı 2 milyon metrekareye yaklaştı. Hedefimiz net 100 milyon metrekare yeşil alana ulaşmak. Bunu ülke olarak takip ediyoruz. Bir taraftan sıfır atık 2017'de başladı. Şu anda dünyaya mal oldu. Ülkemizde başlayıp dünyaya mal olan bir marka haline geldi adeta. Sadece bir ekonomik döngü değil. Küresel bir döngü olarak görmemek lazım. Sıfır atığın manasına, ruhuna uygun davrandığınızda emin olun Müslüman'ca bir yaşam tarzı ortaya koymuş olursunuz. Lazım olduğu kadar kullanırsınız. Fazladan hiçbir şey kullanıp israf etmezsiniz ve dışarıya bırakmak zorunda olduklarınızı da tabiat içerisinde yok olmasını sağlayacak bir ortam hazırlarsınız. 45,5 milyon ton atık olarak dışarıya attığımız çöp diye tarif ettiğimiz o nesneler ekonomiye kazandırılmış vaziyette. Ben rakam olarak çıkarmaya çalıştım, 4 milyar dolara yakın ediyor arkadaşlar 7 sene içerisinde. Bu bile ciddi bir şey, 4 milyar dolar az para mı? 43 milyon ağaç kesilmekten kurtulmuş. Sadece bu bile başlı başına bizim sıfır atığı benimsememiz için bir sebep. Bunun yanı sıra düzenli depolamaların yapılması, yeni yutak alanlarının çıkarılması, yine denizlerde mavi plajların oluşturulması, mavi bayraklı plaj çalışması ki şu anda dünya üçüncüsüyüz. 450'den fazla bizim plajımız mavi bayrak sertifikası aldı ve devam ediyor."