Develi Belediye Spor - Spor Toto: 1-3
SALON:MuratKocatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Bektaş Kalander
DEVELİ BELEDİYE SPOR: Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Calvo, İnovel, Kemal Kayhan, Abreu, (L) Durmuş Metin, (Mustafa Susam, Enis Ali, Abdullah Çam, Onurhan İrteni, Rıfat Kantarcı, Burak Çevik)
SPOR TOTO: Selçuk Keskin, M.Sharifi, Sercan Yüksel, Batuhan Avcı, Nemanja, Mustafa Koç (L) Murat Tokgöz (Yiğit, Berezhko, Caner, Doğan, Ali, Mustafa Cengiz, Ümit Demir)
SETLER: 21-25, 25-23, 28-30, 24-26
SÜRE: 143 dakika
Efeler Ligi 4´üncü haftasında Develi Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Spor Toto´ya 3-1´lik skorla kaybetti.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-10-29 21:56:45