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        Develi Belediye Spor - Spor Toto: 1-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:57 Güncelleme: 29.10.2023 - 22:00
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        Develi Belediye Spor - Spor Toto: 1-3
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        SALON:MuratKocatürk

        HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Bektaş Kalander

        DEVELİ BELEDİYE SPOR: Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Calvo, İnovel, Kemal Kayhan, Abreu, (L) Durmuş Metin, (Mustafa Susam, Enis Ali, Abdullah Çam, Onurhan İrteni, Rıfat Kantarcı, Burak Çevik)

        SPOR TOTO: Selçuk Keskin, M.Sharifi, Sercan Yüksel, Batuhan Avcı, Nemanja, Mustafa Koç (L) Murat Tokgöz (Yiğit, Berezhko, Caner, Doğan, Ali, Mustafa Cengiz, Ümit Demir)

        SETLER: 21-25, 25-23, 28-30, 24-26

        SÜRE:  143 dakika

        Efeler Ligi 4´üncü haftasında Develi Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Spor Toto´ya 3-1´lik skorla kaybetti.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-10-29 21:56:45

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