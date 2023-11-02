Üniversite öğrencileri yapay zeka ile insansız kara aracı geliştirdi ERCİYESÜniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri 1 kilometre uzaktan kumanda edilebilen Tarımsal İnsansız Kara Aracı (İKA) geliştirdi. ERÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tayyip Özcan, "Tarım 5.0 ile birlikte yapay zeka, tarım alanında kullanılacak. Tüm bitkileri ilaçlamaktansa, zararlı bitkileri tespit edip sadece onun köküne püskürtme yöntemi ile onu yok edecek. Bu da yüzde 80 ile 90 arasında diğer bitkilerin ilaçlanmasını ve doğallığını kaybetmesini engellemiş olacak. Toprağın ve ürünün kirlenmesinin önüne geçeceğiz" dedi.

ERCİYESÜniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri 1 kilometre uzaktan kumanda edilebilen Tarımsal İnsansız Kara Aracı (İKA) geliştirdi. ERÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tayyip Özcan, "Tarım 5.0 ile birlikte yapay zeka, tarım alanında kullanılacak. Tüm bitkileri ilaçlamaktansa, zararlı bitkileri tespit edip sadece onun köküne püskürtme yöntemi ile onu yok edecek. Bu da yüzde 80 ile 90 arasında diğer bitkilerin ilaçlanmasını ve doğallığını kaybetmesini engellemiş olacak. Toprağın ve ürünün kirlenmesinin önüne geçeceğiz" dedi.

ERÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, TEKNOFEST yarışmaları kapsamında birçok proje geliştirdi. Bu kapsamda fakültede öğrenim gören 15 kişilik 'ARF Takımı' üyeleri, tarım arazilerinde çiftçilerin işini kolaylaştırmak için insansız kara aracı geliştirdi. Geliştirilen kara aracı ile birlikte tarım arazilerinde havadan yapılan ilaçlama yönteminde yüzde 80-90 oranında azalma meydana geldi. Sadece zararlı bitkilerin ilaçlandığı yöntemde yapay zeka modellemesi ile ürünlerin doğallığının korunmasına da katkı sağlandı. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyeni ve ADA Research Group kurucusu Dr. Öğretim Üyesi Tayyip Özcan, "Tarımsal insansız kara aracında kameradan aldığımız görüntüleri yapay zeka modelleri ile daha önceden eğittiğimiz kendi kütüphanelerimizi oluşturduğumuz modellere ileterek çıktılar elde edeceğiz. Anomaliler tespit edeceğiz. Tarımsal insansız kara aracının hedef anomalisi zararlı bitkilerdir. Zararlı bitkileri tespit etmek ve aracın otonom sürüşünü sağlamak görevin başarı ile tamamlanmasını sağlıyor. Bizim de hedefimiz bu olacak" ifadelerini kullandı.

`DAHA DOĞAL VE VERİMLİ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKMIŞ OLACAK´

Yapay zekanın tarım alanında sıklıkla kullanılmaya başlayacağını da belirten Özcan, "Tarım 5.0 ile birlikte yapay zeka, tarım alanında kullanılacak. Bir kere bizim aracımızın en önemli avantajı bu. Tüm bitkileri ilaçlamaktansa, zararlı bitkileri tespit edip sadece onun köküne püskürtme yöntemi ile onu yok edecek. Bu da yüzde 80 ile 90 arasında diğer bitkilerin ilaçlanmasını ve doğallığını kaybetmesini engellemiş olacak. Daha doğal ve verimli ürünler ortaya çıkmış olacak. İnsansız hava araçları da kullanılıyor ama havadan tüm alanı ilaçlıyor. İnsanız kara araçları ile belli lokasyonlara ve sadece zararlı bitkinin köküne bir püskürtme yapacak şekilde daha spesifik hedefleri olmuş olacak. Bu şekilde yapılan ilaçlama ile birlikte ilaçlamada yüzde 80-90 oranında azalma olacak. Toprağın ve ürünün kirlenmesinin önüne geçeceğiz. İlaç dediğimiz şey bir zehirdir. Bu zehri minimuma indirmek en temel hedefimiz" diye konuştu.

'15 KİŞİLİK BİR EKİBİZ'

ARF takımı kaptanı İbrahim Ateş ise "Tarımsal kara aracımızın amacı, bitkileri tespit edip yok etmek. 15 kişilik bir ekibiz. Günde 2-3 saat çalışıyoruz. Yarışmaya yakın zamanlarda da sabahlara kadar çalışmalar yapıyoruz. Gençler, bir şeylerin ucundan tutsun. Hiçbir şey bilmiyorum demesinler. Boş durmasınlar" dedi.

'HEDEFİMİZ 20 KİLOMETREDEN KONTROL EDEBİLMEK'

Takımda yazılımcı olarak çalışan ERÜ Mühendislik Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Fatih Alperen Bolat ise şöyle konuştu:

"Yazılım içinde kullandığımız Jetson nano geliştirme kartları sayesinde araçlarımızı 1 kilometreye kadar uzaktan kontrol edebiliyoruz. Bununla birlikte içinde python programı dili kullanıyoruz. Socket haberleşme sistemi sayesinde araçlar ile yer istasyonu arasında bağlantı sağlıyoruz. Tarlada iş yaparken bize kolaylık sağlıyor. Bu seneki hedefimiz 10 ya da 20 kilometreden kontrol edilecek şekilde mesafeyi yükseltmek istiyoruz."