Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserisporlu futbolcular Jeanvier ve Kartal Kayra öğrencilerle buluştu

        Kayserisporlu futbolcular Julian Jeanvier ve Kartal Kayra Yılmaz, Somuncu Baba Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserisporlu futbolcular Jeanvier ve Kartal Kayra öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserisporlu futbolcular Julian Jeanvier ve Kartal Kayra Yılmaz, Somuncu Baba Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Öğrencilerle yapılan söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayserispor Takım Menajeri Yunus Akbulut, Kayserisporlu futbolcular Julian Jeanvier ve Kartal Kayra Yılmaz katıldı. Etkinlikte konuşan Kartal Kayra Yılmaz, "Okula girişte karşılamanız çok güzeldi. Stadyuma girer gibi hissettik. Kayserispor´u desteklemenizi rica ediyorum. Birçok kulüp gördüm ama Kayserispor çok büyük camia olma yolunda ilerliyor. Her zaman desteklemenizi rica ediyorum" dedi.

        "TEZAHÜRATINIZ BİZE GÜÇ KATIYOR"

        Kayserispor taraftarıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Kartal Kayra, "Kayserispor taraftarı, Anadolu kulüpleri arasında çok büyük bir taraftar grubu. Sahanın içinde yorgun halimizde bile tezahüratınız bize güç katıyor. Takımı iyi günde de kötü günde de asla yalnız bırakmayın özellikle de kötü gününde" ifadelerini kullandı. 

        Julian Jeanvier ise "Buraya gelişimizden itibaren bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Biz de sizi mutlu etmek için çalışacağız. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarlar bizim için önemli. Maç esnasında güç veriyorsunuz. Siz bu şekilde destek verdiğiniz sürece bizim sahadaki başarımız devam edecektir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hizbullah'tan 'Gazze' mesajı
        Hizbullah'tan 'Gazze' mesajı
        Çöp konteynerinin yanına bırakılan bebek entübe edildi!
        Çöp konteynerinin yanına bırakılan bebek entübe edildi!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi"nde sona gelindi
        Kayseri'de "Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi"nde sona gelindi
        Kayserispor'un genç kalecisi Bilal Bayazıt, Alanyaspor maçından umutlu:
        Kayserispor'un genç kalecisi Bilal Bayazıt, Alanyaspor maçından umutlu:
        Yargıtay, boşanma aşamasındaki eşini yaralayan sanığa verilen 11 yıl hapsi...
        Yargıtay, boşanma aşamasındaki eşini yaralayan sanığa verilen 11 yıl hapsi...
        Kayseri Ticaret Borsası
        Kayseri Ticaret Borsası
        Sarıoğlan'da öğrencilere masa dağıtımına başlandı
        Sarıoğlan'da öğrencilere masa dağıtımına başlandı