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        Evini ateşe verip kapıyı kilitledi, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı

        KAYSERİ'de,evini ateşe veren M.K. (58), özel hareket polislerinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:20
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        Evini ateşe verip kapıyı kilitledi, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı
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        KAYSERİ'de,evini ateşe veren M.K. (58), özel hareket polislerinin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan12 katlı binanın son katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen M.K., henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verdi. Komşuların ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. M.K. gelen ekiplerin eve girmesine izin vermeyince, özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polisleri, M.K. ikna olmayınca kapıyı koçbaşıyla kırıp eve girdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.K., yakalanıp gözaltına alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde zarara oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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