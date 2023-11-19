Kayserispor hazırlık maçında Sivasspor ile golsüz berabere kaldı
Millimaçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ve Sivasspor'un yaptığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.
Millimaçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ve Sivasspor'un yaptığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, hazırlık maçında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor tesislerinde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Onurcan, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Ramazan, Mehmet Eray, Ackah, Hayrullah, Talha, Bahoken 11´iyle çıktı. Sivasspor ise müsabakada Erhan, Murat, Poungouras, Camara, Ziya, Keita, Hakan, Abdülkadir, Emre, Eren, Kvet 11´iyle yer aldı. Müsabaka 0-0´lık eşitlikle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.