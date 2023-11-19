Kayserispor hazırlık maçında Sivasspor ile golsüz berabere kaldı Millimaçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ve Sivasspor'un yaptığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.

Millimaçlar nedeniyle lige verilen arada Kayserispor ve Sivasspor'un yaptığı hazırlık maçı 0-0 sona erdi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, hazırlık maçında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor tesislerinde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Onurcan, Uzodimma, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Ramazan, Mehmet Eray, Ackah, Hayrullah, Talha, Bahoken 11´iyle çıktı. Sivasspor ise müsabakada Erhan, Murat, Poungouras, Camara, Ziya, Keita, Hakan, Abdülkadir, Emre, Eren, Kvet 11´iyle yer aldı. Müsabaka 0-0´lık eşitlikle sona erdi.