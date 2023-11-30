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        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

        KAYSERİ'de,silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.K., jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 20:08 Güncelleme: 30.11.2023 - 20:10
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        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        KAYSERİ'de,silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.K., jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesindeki adreste olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.K., ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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