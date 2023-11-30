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        Talas Belediyesince yetiştirilen ürünlerden oluşan gıda paketleri depremzedelere ulaştırıldı

        Talas Belediyesi tarafından yetiştirilen tarımsal ürünlerden oluşan gıda paketleri, 210 depremzede aileye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:01
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        Talas Belediyesince yetiştirilen ürünlerden oluşan gıda paketleri depremzedelere ulaştırıldı
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        Talas Belediyesi tarafından yetiştirilen tarımsal ürünlerden oluşan gıda paketleri, 210 depremzede aileye ulaştırıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan'da yaraları sarmak amacıyla 300 konteynerlik Elbistan Talas Kent Yaşam Alanı'nı inşa eden Talas Belediyesi, burada kalan depremzedelere yardımını sürdürüyor.

        Belediye yetkililerince bölgeye ulaştırılan un, nohut, fasulye ve aspir yağından oluşan paketler, Elbistan Koordinatör Kaymakamı Tarık Orhan'a teslim edildi.

        Toplam 2 bin 500 ton un, 500 kilogram nohut, 500 kilogram fasulye ve 250 litre aspir yağı depremzedelere ulaştırıldı.

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        Galeri

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