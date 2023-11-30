Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yeşilhisar'da 16 kilometrelik yol çalışması tamamlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Yeşilhisar ilçesinde 16 kilometrelik yolda sürdürdüğü çalışma tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilhisar'da 16 kilometrelik yol çalışması tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Yeşilhisar ilçesinde 16 kilometrelik yolda sürdürdüğü çalışma tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerdeki asfaltlama faaliyetleri devam ediyor.

        Bu kapsamda Yeşilhisar'daki İçmece Mahallesi ile Kayadibi Mahallesi hattı, Kuşçu Mahallesi Kovalı Mahallesi hattı ile Yeşilhisar merkez mahallerinde yollarındaki bitümlü sıcak karışım asfalt yapımını tamamlandı.

        Toplam 16 kilometrelik yollarda 25 bin 500 ton asfalt kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Çalışanlar ekonomiden ne kadar pay alıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Türkiye Yüzyılı belediyeciliği
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        Elon Musk'tan boykotçulara ağır küfür
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        'Bayan Kahkaha'ya veda
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        Doktor ve sağlık çalışanına silahla saldırmıştı! Cezası belli oldu!
        Efsaneler yarışıyor!
        Efsaneler yarışıyor!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        52 bin takipçisine "Cahil" dedi
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki ve AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'ı z...
        Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki ve AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'ı z...
        Kayseri'de 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı başladı
        Kayseri'de 5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı başladı
        Kayseri OSB yönetimi, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
        Kayseri OSB yönetimi, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti
        "Kayseri Sprint O-Days Oryantiring Yarışması" başladı
        "Kayseri Sprint O-Days Oryantiring Yarışması" başladı
        Kayseri'de karbonmonoksitten etkilenen kişi öldü
        Kayseri'de karbonmonoksitten etkilenen kişi öldü
        Kayserispor, Trabzonspor maçından umutlu
        Kayserispor, Trabzonspor maçından umutlu