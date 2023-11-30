Kayseri'de yakınını silahla öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de cinsel istismarına uğradığını iddia ettiği yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 4 çocuk annesi tutuklu sanık S.A. (29), maktul M.C'nin babası Ö.C. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.A. savunmasında, maktulün, "sana yaptığımı kızına da yaparım" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Olay günü silahı babasının evine götürmek için evden çıktığını iddia eden S.A, "Sokakta karşılaştık. 'Sana yaptığımı kızına da yaparım' deyince olay yaşandı. Kendimi koruyamamıştım, o gün kızımı korudum. 29 yaşında bir anneyim ben kaldıramıyorum, 8 yaşındaki çocuk nasıl kaldırabilir. Polise gidip silahı teslim ettim, 'abi beni kurtar' dedim." ifadesini kullandı.

Müşteki Ö.C. ise mahkemeden oğlu ile sanığın telefon dokümanlarının çıkarılmasını talep etti.

Adaletin yerini bulmasını isteyen Ö.C, "Bir kadın onu vuramaz. Sanığı kimse tehdit etmedi. Biz ona kötülük yapmadık. Bana niye diyemedi, eşime neden demedi. Oğlumu aklamak için değil, katillerinin yakalanmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde 23 Ocak'ta, S.A'nın tabancayla ateş ettiği M.C. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan kadın tutuklanmıştı.