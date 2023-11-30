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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:51 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:51
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.A. ile avukatı katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.A. savunmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürdü.

        Dinlenen tanıkların yalan beyanda bulunduğunu iddia eden M.A, beraatini ve tahliyesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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