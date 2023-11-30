Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen E.K'nin saklandığı adresi tespit etti.

Hükümlü, Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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