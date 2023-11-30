TürkiyeOryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Kayseri Sprint O-Days Oryantiring Yarışması başladı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesi'nde Sprint O-Days Oryantiring Yarışması'nın startı verildi. 14 kategoriden 300 sporcunun mücadele edeceği yarışlar 4 gün sürecek. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yarışma öncesi yaptığı açıklamada "Müsabakalar, 10 yaştan başlayıp 60 yaşa kadar devam eden, ailece yapılan ve bir harita ve pusulayla yön bulma yarışı. Böyle güzelliklerin ilimizde olmasından dolayı mutluyuz. İlçemiz güzellikleri, doğası, tabiatı ve tarihi güzellikleri ile konum itibarıyla da değişik ve güzel bir coğrafya" dedi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu ilçede böyle bir yarışın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası gerçekten spor ilçemiz. Oryantiring, ailecek ve 7'den 70'e herkesin yaptığı bir spor. Hacılar'da bu branşı yoğun bir şekilde yapmaya çalışacağız. Burası önemli bir haritalandırma bölgesi oldu. İnşallah bundan sonra da önemli yarışlara da ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Yarışlar, pazar günü Talas ilçesinde sona erecek.