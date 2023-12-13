Hakkari'de 4 kişinin öldüğü olayın ilk duruşması 'güvenlik' nedeniyle Kayseri'de görüldü; 2 tahliye

HAKKARİ'de 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 10 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülmeye başlandı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak Kayseri'de ilk duruşması yapılan davada, mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan 8 sanıktan 2'sinin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 20 Temmuz'da Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kürom köyündeki yaylada meydana geldi. İddiaya göre; arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada serbest muhasebeci ve mali müşavir Mustafa Zanyar ile Cangir, Mehmet ve Süleyman Macu hayatını kaybetti. Cangir Macu, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Yeni Mahalle'de, Mustafa Zanyar Edremit ilçesinde toprağa verildi. Mehmet ve Süleyman Macu'nun cenazeleri ise Başkale ilçesinde defnedildi. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 8'i tutuklu 10 sanık hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamenin geldiği Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi, tarafların birbirine zarar verebilecekleri, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve kamuoyunda infial yaratacak bir olay olmaması için yeniden Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazdı.

ÖNCE MALATYA, SONRA KAYSERİ

Başsavcılıkça Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yapılan müzekkere yazısı sonrası, dosyanın güvenlik nedeniyle Malatya'da görülmesine karar verildi. Ancak Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nin fiziki yetersizlik nedeniyle yaptığı itiraz etmesi sonucu dosya, Kayseri'ye gönderildi. Davada, 2'si firari, 8'i tutuklu toplam 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına başlanan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Ölen tarafın yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar mağdur olduklarını belirterek, beraatlerini istedi. Yaklaşık 6.5 saat süren davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanıklardan 2'sinin cezaevinde kaldıkları süre dikkate alınarak, tahliyelerine karar verdi. Heyet, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.