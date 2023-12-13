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        Kayseri'de bir kişi bıçakla yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 22:09 Güncelleme: 13.12.2023 - 22:19
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        Kayseri'de bir kişi bıçakla yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak üzerinde bulunan müstakil eve gelen D.F. ile evdeki U.K. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K, bıçakla D.F'yi yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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