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        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:20
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        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi, Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma, kısa sürede büyüyen bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat Daşdemir ile akrabası Ramazan Daşdemir yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Sedat Daşdemir, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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