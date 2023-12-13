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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:42
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat D. ile kardeşi R.D. bıçakla yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Sedat D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan R.D'nin tedavisi sürüyor.

        Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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