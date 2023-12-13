GÜNCELLEME - Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 yaşındaki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 yaşındaki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde dün bir inşaatın çatı katında S.D'nin (12) bıçakla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan T.Ş. (13) ve Ş.K'nin (13) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.Ş. hakimlikçe tutuklanırken Ş.K. serbest bırakıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta dün 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmıştı.