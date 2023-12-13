Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 yaşındaki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 20:31 Güncelleme: 13.12.2023 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 yaşındaki 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde dün bir inşaatın çatı katında S.D'nin (12) bıçakla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan T.Ş. (13) ve Ş.K'nin (13) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden T.Ş. hakimlikçe tutuklanırken Ş.K. serbest bırakıldı.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta dün 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Hunter Biden'dan ABD Temsilciler Meclisine: Halka açık olsun
        Hunter Biden'dan ABD Temsilciler Meclisine: Halka açık olsun
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        İspanya'dan AB'ye: İsrail'e yeter deyin
        İspanya'dan AB'ye: İsrail'e yeter deyin
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü

        Benzer Haberler

        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şarkıcı Metin Işık'ın konserleri için yurt dışı yasağının kaldırılması tale...
        Şarkıcı Metin Işık'ın konserleri için yurt dışı yasağının kaldırılması tale...
        Melikgazi'de 11 daire ve 8 iş yeri açık teklif ihale usulüyle satılacak
        Melikgazi'de 11 daire ve 8 iş yeri açık teklif ihale usulüyle satılacak
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı