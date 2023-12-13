Okul arkadaşının öldürdüğü Hürkan, toprağa verildi; 2 öğrenci adliyede (2)
1'İTUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST
Kayseri'de tartıştığı arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) bıçakla öldüren T.Ş. (13) çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, yanında bulunan Ş.K. (13) ise adli kontrol şartı ile salıverildi.
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