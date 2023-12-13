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        Okul arkadaşının öldürdüğü Hürkan, toprağa verildi; 2 öğrenci adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 21:18
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        Okul arkadaşının öldürdüğü Hürkan, toprağa verildi; 2 öğrenci adliyede (2)
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        1'İTUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST

        Kayseri'de tartıştığı arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (13) bıçakla öldüren T.Ş. (13) çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, yanında bulunan Ş.K. (13) ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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