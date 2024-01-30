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        Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapse çarptırıldı

        KAYSERİ'de kızı B.F.'ye (19) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Şaban F., (49), 30 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:58
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        Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapse çarptırıldı
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        KAYSERİ'de kızı B.F.'ye (19) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Şaban F., (49), 30 yıl hapse çarptırıldı.

        B.F., annesine babası Şaban F.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı. Ancak anne inanmayınca B.F. evi terk ediyor. Bir süre sonra B.F. annesine olaya ilişkin ses kaydı dinletti. Bunun üzerine eşi Şaban F.´den şikayetçi oldu. 18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kızına istismarda bulunduğu öne sürülen Şaban F. gözaltına alınıp tutuklandı.

        Şaban F. hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Şaban F. hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Şaban F., "İddia edilen eylemleri ben gerçekleştirmedim. Suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Şaban F.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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