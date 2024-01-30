Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Pazar yerinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi

        Kayseri'de pazar yerinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan sanık 12,5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazar yerinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de pazar yerinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan sanık 12,5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.T, T.T. ve K.T. ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık A.T. savunmasında, olay günü husumetli oldukları karşı tarafın kendilerine silahla ateş etmeleri üzerine korkup tabancasıyla yere doğru ateş açtığını ileri sürdü.

        Bu esnada yerden seken kurşunlar nedeniyle 2 kişinin kazara yaralandığını iddia eden sanık, "Hedef gözeterek ateş etmedim. Kimseyi yaralama kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Sanıklar T.T. ve K.T. de suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istedi.

        Mahkeme heyeti, A.T'ye "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "olası kastla yaralama" suçundan 2 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan ise 6 ay ve 20 bin lira para cezası verdi, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

        - Olay

        Merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda semt pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İ.E. (12) ve H.K. (22) yaralanmış, A.T, T.T. ve K.T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı

        Benzer Haberler

        KASKİ personeli 200 ünite kan bağışladı
        KASKİ personeli 200 ünite kan bağışladı
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırı...
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırı...
        Kocasinan'a hububat eleme ve paketleme tesisi kurulacak
        Kocasinan'a hububat eleme ve paketleme tesisi kurulacak
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü trafik kazasında sürücü hakkında dava aç...
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü trafik kazasında sürücü hakkında dava aç...
        Annesinin reddettiği kuzu "Aykız"ı veterineri biberonla besliyor
        Annesinin reddettiği kuzu "Aykız"ı veterineri biberonla besliyor
        Erciyes "master planı" ile ziyaretçi sayısı 11 yılda 10'a katlandı
        Erciyes "master planı" ile ziyaretçi sayısı 11 yılda 10'a katlandı