Husumetli 2 esnaf arasında silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı (2)

GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de husumetli 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada oto yıkamacı Osman Tüşümel'in (61) hayatını kaybettiği, fırıncı L.T.'nin (34) de yaralandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Osman Tüşümel'in fırına geldiği sırada L.T.'nin bir masada oturduğu, Tüşümel'in bir süre fırın içinde dolaştıktan sonra dışarı çıktığı ve kısa süre içinde de yeniden fırına girdiği görüldü. Fırına tekrar girdikten sonra L.T.'ye doğru yönelen ve belinden 2 tabanca çıkararak L.T.'nin bacaklarına doğru ateş eden Tüşümel'e, L.T.'nin belinden çıkardığı silahla karşılık verdiği ve Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı görüldü. Bu sırada fırından ekmek alan bir vatandaşın, hızla dışarı doğru kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı. Silahlı çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan anne ve çocuğunun ise panik yaşadığı, annenin çocuğuna sarılarak masanın altına saklanmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi. L.T.'nin Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonu ile uğraştığı da kameralarda görüldü.