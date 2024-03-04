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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:03
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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin saklandığı adresi tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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