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        Tabanca ile kazara kendini vuran engelli öldü

        KAYSERİ'de evde oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan zihinsel engelli Ali Akın (28), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:42 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:45
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        Tabanca ile kazara kendini vuran engelli öldü
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        KAYSERİ'de evde oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan zihinsel engelli Ali Akın (28), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Ali Akın, babasına ait silahla oynamaya başladı. Bu sırada iddiaya göre tabancanın kazara ateş alması sonucu Akın, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akın, kurtarılamadı. Otopsi sonrası cenaze, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namaz sonrası cenaze, toprağa verildi.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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