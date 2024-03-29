Restorasyonu yapılan tarihi handan 3 bin kamyondan fazla hafriyat çıktı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen, şehir dışından gelen esnaf ve misafirlerin konakladığı 505 yıllık tarihi Gön Han'da restorasyonuna başlanan 2,5 yıldan bu yana 3 bin kamyondan fazla hafriyat çıkarıldı. Tarihi hanı yaz döneminde bitirmeye planladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Buradaki alanları gün yüzüne çıkararak Kayseri'ye kazandırıyoruz. Muhtemelen bu yaza, en geç ortalarına kadar restorasyonu tamamlayacağız" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gön Han, 16'ıncı yüzyılda Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı. Uzun süre ticaret merkezi olarak kullanılan tarihi yapı, dışarıdan kente gelen esnaf ve misafirlerin konaklaması için hizmet verdi. Son 60 yıldır Kapalı Çarşı esnafı tarafından depo olarak kullanılan han için, Piri Mehmet Paşa Vakfı ile anlaşılarak 2,5 yıl önce restorasyon çalışmalarına başlandı. Sona gelen restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Burası Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış 500 yıldan daha eski bir eser. Bu han Kayseri'nin tam merkezinde. İpek Yolu Kayseri'den geçiyor. Tüccarlar buraya gelip alışveriş yapıyorlar. Gön Han, Kapalı Çarşı'ya dışarıdan gelen müşterilerin ve esnafın konaklanması için sonradan yapılan bir han. Burası 8 metrekarelik otel odalarında oluşuyor. Esnaf burayı yaklaşık 60 yıldır da depo olarak kullanmaya başlamış. İçindeki toprak yığınları ve taşlar çıkarılmamış. Biz de 2,5 yıl önce Piri Mehmet Paşa Vakfı ile görüşerek, burayı kiraladık ve restore etmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Hanın içinde bulunan alanları gün yüzüne çıkararak Kayseri'ye kazandırdıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Şu anda gördüğünüz alanların tamamı toprak altındaydı. Buradan 3 bin kamyondan fazla hafriyat çıkardık. Burada çok güzel etkinlikler, kültürel ve sanatlar faaliyetler yapacağız. Eski günlerini aynı şekilde yaşayacak bir ortam olacak. Özellikle, Kapalı Çarşı'nın ismi üzerine 'kapalı' olduğu için nefes alacak bir ortamı yoktu. Burası bir avluya sahip ve güzel bir alan. Dolayısıyla hem alışveriş yapanlar, hem de esnafımız burada keyifli dakikalar geçirecek. Çayını içip yemeğini yiyecek. Arkadaşlarıyla toplantılar yapacaklar. İçine de güzel bir müze yaparak Kayseri'ye kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.