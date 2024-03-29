Kazada ölen motokurye, askerlik için harçlık biriktiriyormuş

KAYSERİ'de, otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden motokurye Mehmet Özçelik (26), toprağa verildi. Özçelik'in 2 ay önce işe başladığı, askere gideceği ve bu nedenle para biriktirdiği belirtildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ü.’nün (21) kontrolünü kaybettiği 38 DA 200 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Özçelik yönetimindeki 07 BAA 985 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, o sırada kaldırımda yürüyen bebek arabalı kadına ve 1 yayaya çarptı. Kazada, kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Mehmet Özçelik yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü ile birlikte 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Mehmet Özçelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Mehmet Özçelik, yakınları ve çok sayıda kişinin katıldığı cenazede, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Özçelik'in 2 ay önce işe başladığı, askere gideceği ve para biriktirdiği öğrenildi.