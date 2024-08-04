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        Kayserispor'dan 'Burak Yılmaz' açıklaması

        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın istifa ettiğine dair sosyal medyada çıkan haberler üzerine sarı-kırmızılı takım resmi bir açıklama yaparak, söz konusu haberleri yalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:40
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        Kayserispor'dan 'Burak Yılmaz' açıklaması
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        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın istifa ettiğine dair sosyal medyada çıkan haberler üzerine sarı-kırmızılı takım resmi bir açıklama yaparak, söz konusu haberleri yalandı.

        Kayserispor, bazı sosyal medya hesaplarında teknik direktörleri Burak Yılmaz'ın istifa ettiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımın resmi hesaplarından kulüp başkanı Ali Çamlı imzası ile yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

        “Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kıymetli Hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır. Geçen sezonunun ortasından bugüne kadar hocamız ile istişareli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kasıtlı ve fitne oluşturmak için ortaya atılan iddiaları doğru bulmuyoruz. Hangi odaklar tarafından yapılırsa yapılsın Kayserispor’da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına kesinlikler müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Biz büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimize hayırlı pazarlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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