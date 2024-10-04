Kayseri emniyetine 244 araç, törenle teslim edildi

KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü'ne 244 araç, düzenlenen törenle teslim edildi. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın törendeki konuşmasında "İlimizde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemizde daha fazla başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz yeni araçlarımızla vatandaşımıza kaliteli, hızlı, emniyetli ve asayiş hizmetlerinde daha bir üst hizmet vermeye devam edecek" dedi.

RHG Enertürk Stadı otoparkında, 244 polis aracının teslimi için tören düzenlendi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve emniyet mensupları katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Hem emniyet müdürümüzün hem jandarma komutanımızın dirayetli duruşları, çalışma arkadaşlarının azmi, gayreti sayesinde Kayseri'de suçla çok büyük mücadele edildi. Evden hırsızlık, bu şehirde emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığının çalışmalarıyla yüzde 54 azaldı. Bunu ben bizzat görüyorum. Birçok suç dalında çok büyük düşüşlerimiz var. Yakalanan aranan şahıslarda adeta seferberlik başlattılar. 10-15 yılı geçkin cezalar almış kişilerin yakalandığını her gün emniyetin sayfasında görüyorsunuz. Hala kaçtıklarını sananlar çok az kaldılar. Sadece 800 kişi kaldı. Bu rakamları çok yukarıdan getirdiler" dedi.

'GÜVENLİK KAMERALARININ SAYISI 4 KAT ARTTIRILDI' Hırsızlık konusuna değinen Vali Çiçek, "Bakın otodan hırsızlık yüzde 81.5 azalmış. Oto hırsızlığı yüzde 59.5 azalmış. Motosiklet hırsızlığı, yüzde 56.5 azalmış. Bunlar devam ediyor. Belki dolandırıcılıkta tam istediğimiz seviyede değil. Ancak bunlar durup dururken olmuyor. Bunlar azimle gayretle ve çalışmayla oluyor. Bu şehirde güvenlik kameralarının sayısı 4 kat arttırıldı. Yani Kayseri'de artık izlenmeyen bir metrekare alan bile bırakılmadı. Her yer teknolojik kameraların en üst seviyeleriyle donatıldı ve donatılmaya devam ediyor" diye konuştu.

'244 TANE ARACIN ANAHTAR TESLİM TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİK' İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak bugün bize tahsis edilen 244 tane aracın anahtar teslim töreninde bir araya geldik. Teşriflerinizle bizi onurlandırdığınız için hem şahsım hem teşkilatım adına çok teşekkür ederim. Kayserimize hizmet vermek adına gece gündüz görev başındayız. İlimizde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemizde daha fazla başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz yeni araçlarımızla vatandaşımıza kaliteli, hızlı, emniyetli ve asayiş hizmetlerinde daha bir üst hizmet sektörü vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.