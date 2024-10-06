Kayseri'de, Atlı Cirit 1'inci Ligi müsabakaları tamamlandı

KAYSERİ'DE, 3 şehirden 4 takım ve 60 sporcunun katıldığı Atlı Cirit 2024 Sezonu Esat Akdağ 1'inci Ligi Kırmızı Grup müsabakaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde gerçekleşen Atlı Cirit 2024 Sezonu Esat Akdağ 1'inci Ligi Kırmızı Grup müsabakalarına Erzurum, Uşak ve Sivas'tan 4 takım ve 60 sporcu katıldı. Müsabakalarda; 1'inci Erzurum Aziziye Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü, 2'inci Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, 3'üncü Sivas Yeşilyurt Atlı Cirit Spor Kulübü, 4.'üncü ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü oldu. Açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erzurum'umuzdan, Uşak’ımızdan ve Sivas’ımızdan Atlı Cirit Sporları ile ilgili gerçekten birer merkez haline gelmiş olan bu güzel şehirlerimizden gelen dostlarımıza, yarışmacılara, kulüp temsilcilerine teşekkür ederim. Ay-yıldızlı Türk Bayrağı’mızın altında birlik, beraberlik anlayışı içerisinde hep beraber, vatanına, milletine, devletine bağlı nesiller yetiştirerek, geleneksel sporlarımızı da canlandırmak, sahiplenmek elbette ki bizim için önemli ve anlamlı” dedi.