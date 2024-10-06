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        Kayseri'de, Atlı Cirit 1'inci Ligi müsabakaları tamamlandı

        KAYSERİ'DE, 3 şehirden 4 takım ve 60 sporcunun katıldığı Atlı Cirit 2024 Sezonu Esat Akdağ 1'inci Ligi Kırmızı Grup müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:35
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        Kayseri'de, Atlı Cirit 1'inci Ligi müsabakaları tamamlandı
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        KAYSERİ'DE, 3 şehirden 4 takım ve 60 sporcunun katıldığı Atlı Cirit 2024 Sezonu Esat Akdağ 1'inci Ligi Kırmızı Grup müsabakaları tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde gerçekleşen Atlı Cirit 2024 Sezonu Esat Akdağ 1'inci Ligi Kırmızı Grup müsabakalarına Erzurum, Uşak ve Sivas'tan 4 takım ve 60 sporcu katıldı. Müsabakalarda; 1'inci Erzurum Aziziye Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü, 2'inci Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, 3'üncü Sivas Yeşilyurt Atlı Cirit Spor Kulübü, 4.'üncü ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü oldu. Açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erzurum'umuzdan, Uşak’ımızdan ve Sivas’ımızdan Atlı Cirit Sporları ile ilgili gerçekten birer merkez haline gelmiş olan bu güzel şehirlerimizden gelen dostlarımıza, yarışmacılara, kulüp temsilcilerine teşekkür ederim. Ay-yıldızlı Türk Bayrağı’mızın altında birlik, beraberlik anlayışı içerisinde hep beraber, vatanına, milletine, devletine bağlı nesiller yetiştirerek, geleneksel sporlarımızı da canlandırmak, sahiplenmek elbette ki bizim için önemli ve anlamlı” dedi.

        Başkan Büyükkılıç, geleneksel sporu sahiplenip savunarak geleceğe taşıma yönünde gayret gösteren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a ayrıca selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek, “İyi ki var diyoruz. Çünkü neslimiz, ülkemizin bu güzel insanlarını ve geleneksel değerlerimizi geleceğe taşımak biraz zor olanıdır, onu sahiplenmek de çok önemli ve anlamlıdır. Bu alanda da kendisinin samimi yaklaşım ve yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyor, buradaki tesisleşme konusunda bize vermiş olduğu destekten dolayı da ayrıca kendisine iyi ki var diye buradan teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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