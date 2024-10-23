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        Çalışan kadınlar, kurdukları takımlarla futbol maçı yapıyor

        KAYSERİ'de, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Elif Açıkgöz önderliğinde, 'sosyal medya' üzerinden ankete katılan, çeşitli meslek gruplarında çalışan kadınlar her hafta futbol maçı yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:12
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        Çalışan kadınlar, kurdukları takımlarla futbol maçı yapıyor
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        KAYSERİ'de, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Elif Açıkgöz önderliğinde, 'sosyal medya' üzerinden ankete katılan, çeşitli meslek gruplarında çalışan kadınlar her hafta futbol maçı yapıyor. Maça başlamadan önce, bir konu belirleyip pankartlar hazırlayan kadınlar, bu hafta kadın ve çocuk cinayetlerine tepki gösterdi. Elif Açıkgöz, “Biz sahaya topuklu ayakkabılarımızla geliyoruz ve kramponlarımızı giyerek, iş hayatında yaptığımız dik duruşu, sahada da gösteriyoruz" dedi.

        Kayseri'de Sosyal Bilgiler Öğretmeni Elif Açıkgöz, farkındalık adına 'sosyal medya' üzerinden kadınlar için futbol maçı anketi açmaya karar verdi. Anket, çeşitli meslek gruplarına sahip kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Kendi aralarında gün ve saati belirleyen kadınlar, her hafta halı sahada futbol maçı için toplanıyor. Ayrıca her maç öncesi bir konu belirleyip pankartlar hazırlayan kadınlar, bu hafta yaptıkları maçtan önce kadın ve çocuk cinayetlerine dikkati çekip, tepki gösterdi. Kadınların neler başarabileceğini göstermek adına futbol maçı yapmaya karar verdiklerini aktaran Elif Açıkgöz, "Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Bu sene görevde 6'ncı yılım. Biz daha öncesinde kadınlarla futbol ve futsalda bir performans sergiledik. Ama araya yıllar girdi. Bir toplulukla voleybol maçları yapmaya başladık. Sonra, 'neden futbol maçları yapmıyoruz?' dedik. Kadınların neler başarabileceğini gördük. Bu anlamda da onlara ses olamaya karar verdik. Bunun da devam edeceğini düşünerek ön ayak olduk. Bu ikinci maçımız. Talepleri gördükçe daha da mutlu oluyoruz. Muhtemelen her maçımızda daha fazla ses ve daha fazla kadını göreceğiz. Bu şekilde bir yolculuğa çıktık" ifadelerini kullandı.

        'HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR PERFORMANS SERGİLEDİK'

        Kadınların, futbol maçlarına büyük ilgi gösterdiklerini belirten Açıkgöz, "Kadınların futbol oynayamayacağına dair, hatta halı sahaya, sadece izlemek için geleceklerine dair tepkiler alıyoruz. Fakat benim bile hiç beklemediğim bir performans sergiledik. Faullerin ve sakatlanmaların olacağını düşünüyordum. Fakat bütün arkadaşlarımız çok keyifli, çok güzel anlar geçirdiler. Hatta ilk maçtan sonra daha fazla katılım sağlamayı düşündüler. Normalde haftada 1 tane ayarlamayı düşünürken, belki 2 tane bile yapabiliriz. Bu anlamda mutluyuz. Biz sosyal medya üzerinden bir anket açıyoruz. Yeri, tarihi ve saati belirliyoruz. Bu anlamda katılım sağlamak isteyen bütün arkadaşlarımıza ulaşıp, onları maçımıza davet ediyoruz. Bundan sonraki her maçımızda bir konuya değinmek istiyoruz. Özellikle son zamanlarda çocuk ve kadın cinayetlerini, taciz olaylarının artmasından ötürü, bu maçımızı nefesi kesilen bütün kadın ve çocuklar için nefes olmak adına oynayacağız. Bu maç onlara armağanımız olsun. Takımlarımızdaki arkadaşlarımız birbirinden farklı meslek gruplarındalar. Biz sahaya topuklu ayakkabılarımızla geliyoruz ve kramponlarımızı giyerek, iş hayatında yaptığımız dik duruşu, sahada da gösteriyoruz."

        'KADINLARLA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

        Avukat Nermin Hazır ise futbol maçı yapmak isteyen çok fazla kadın oluğunu belirterek, "Hep birlikte kadınlarla gücümüzü göstermek istiyoruz. Futbol sporunu, yalnızca erkeklerin değil, kadınların da oynayabileceğini halkımıza göstermek istiyoruz. Çok olumlu tepkiler aldık. Grubumuza katılmak isteyen çok fazla insan var. Bu talepleri de hocamız değerlendirecek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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