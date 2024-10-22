Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.
Kayseri'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.
Osman Kavuncu Bulvarı'nda Atakan Y. yönetimindeki 38 P 1455 plakalı minibüsle İsmail Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs yola devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.