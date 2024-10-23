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        Kayseri'de hakkında 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:35 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:35
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        Kayseri'de hakkında 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö'nün (41) yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, cezaevine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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