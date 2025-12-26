Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Kayseri'de nefes borusuna plastik cisim kaçan öğrenci, sınıf öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:32
        Merkez Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Şehit Burhan Sönmez İlkokulunda bir öğrencinin nefes borusuna teneffüste plastik cisim kaçtı.

        Nefes almakta zorlanan öğrenci, öğretmenlerinin yanına koşarak yardım istedi.

        Bu sırada öğrencinin sınıf öğretmeni, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencisinin nefes borusuna​​​​​​​ kaçan cismi çıkardı.

        Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

