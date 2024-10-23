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        Doktor tenisçi, milli forma hedefiyle raket sallıyor

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek 30-70 yaş arası uluslararası takım belirleme seçmelerini kazanıp, milli forma hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:04
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        Doktor tenisçi, milli forma hedefiyle raket sallıyor
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        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek 30-70 yaş arası uluslararası takım belirleme seçmelerini kazanıp, milli forma hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbolla ilgilenen 46 yaşındaki Karadağ, kadın doğum uzmanı arkadaşının tavsiyesi üzerine 2009 yılında tenise başladı.

        Mesleki kariyerini sürdüren Karadağ, yaklaşık 16 yıldır tutkuyla bağlandığı teniste 6 Temmuz 2024'te Türkiye Tenis Federasyonunun Kayseri'de düzenlediği T200 Masters Turnuvası'nda erkekler 45+ teklerde birinci, erkekler 45+ çiftlerde ise ikinci oldu.

        Çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlarda topladığı puanlarla 10-14 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek 30-70 yaş uluslararası takım belirleme seçmelerine katılmaya hak kazanan Karadağ, hedefi olan milli formayı giyebilmek için işinden arta kalan zamanlarda antrenman yapıyor.

        Bir yandan yaptığı ameliyatlarla hastalarının hayatına dokunan diğer yandan da teniste elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Karadağ, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

        Karadağ, AA muhabirine, Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü'nün hem civar illerden gelen hem de kentteki hastalara hizmet verdiğini belirterek, günlük ortalama 450 hastaya poliklinik, 25 hastaya da ameliyat hizmeti sunduklarını ifade etti.

        Üroloji Bölümü olarak tıp dünyasındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini, son teknolojik cihaz ve yöntemlerle hastalara hizmet verdiklerini ifade eden Karadağ, günün stresini tenis oynayarak attığını belirtti.

        Kadın doğum uzmanı arkadaşının yönlendirmesiyle 2009 yılında tenise başladığını anlatan Karadağ, aktif sporcu olarak haftanın 3-4 günü mesaisinin ardından kortta ter döktüğünü söyledi.

        - "Ülkemi temsil etmek istiyorum"

        Teniste bir çok madalya ve kupa kazandığını, milli formayı giymeyi amaçladığını vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

        "16 yıl içerisinde oldukça ödül kazandım. Bu ödüllerimin içerisinde benim için en anlamlı olanları, bu yıl Kayseri'de Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada 45+'da birincilik, 45+ çiftlerde ise ikincilik kupası. Bunlar benim için anlamlı. Asıl hedefim Antalya'da yapılacak milli takım seçmelerine katılmak. 45+'da eğer olursa milli takım seçmelerini kazanıp, ülkemi bu alanda temsil etmek istiyorum. Her tenis oynayan kişi için en önemli şey, yaşınız her ne olursa olsun ülkenizi temsil etmek. Benim de esasen en önemli hedefim 45+'da ülkemin milli takım formasını terletebilmek, onu giyebilmek ve ona hak kazanabilmek."

        Antrenör Burak Sabuncu da Karadağ'ın çok disiplinli olduğunu ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

        Milli formayı giyebilmek için zor bir süreçten geçilmesi gerektiğini vurgulayan Sabuncu, kendilerinin bu işin altından kalkacak potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

        Kayseri'den milli takıma sporcu çıkarmanın gurur verici olacağını ifade eden Sabuncu, Karadağ'ın yıl boyu şehir dışındaki turnuvalara giderek tecrübe kazandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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