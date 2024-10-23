Doktor tenisçi, milli forma hedefiyle raket sallıyor

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek 30-70 yaş arası uluslararası takım belirleme seçmelerini kazanıp, milli forma hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbolla ilgilenen 46 yaşındaki Karadağ, kadın doğum uzmanı arkadaşının tavsiyesi üzerine 2009 yılında tenise başladı.

Mesleki kariyerini sürdüren Karadağ, yaklaşık 16 yıldır tutkuyla bağlandığı teniste 6 Temmuz 2024'te Türkiye Tenis Federasyonunun Kayseri'de düzenlediği T200 Masters Turnuvası'nda erkekler 45+ teklerde birinci, erkekler 45+ çiftlerde ise ikinci oldu.

Çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlarda topladığı puanlarla 10-14 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek 30-70 yaş uluslararası takım belirleme seçmelerine katılmaya hak kazanan Karadağ, hedefi olan milli formayı giyebilmek için işinden arta kalan zamanlarda antrenman yapıyor.

Bir yandan yaptığı ameliyatlarla hastalarının hayatına dokunan diğer yandan da teniste elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Karadağ, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

Karadağ, AA muhabirine, Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü'nün hem civar illerden gelen hem de kentteki hastalara hizmet verdiğini belirterek, günlük ortalama 450 hastaya poliklinik, 25 hastaya da ameliyat hizmeti sunduklarını ifade etti.