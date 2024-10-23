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        Kayseri'de 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı

        KAYSERİ'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 01:01 Güncelleme: 23.10.2024 - 01:05
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        Kayseri'de 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı
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        KAYSERİ'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi İlçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 4 farklı noktada sabit, 3 farklı noktada seyir halinde toplam 25 ekip ve 61 personel ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 149 araç ve 405 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı. Aramalarda 80 gram uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Trafik kurallarına uymayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere toplam 19 bin 947 TL para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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