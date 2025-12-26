Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Aramada, aracın bagaj kısmında sehpa içerisine ve bir çantaya gizlenmiş halde 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolunda yaptıkları uygulamada bir araçta arama yaptı.

