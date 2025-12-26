Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:31 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:31
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolunda yaptıkları uygulamada bir araçta arama yaptı.

        Aramada, aracın bagaj kısmında sehpa içerisine ve bir çantaya gizlenmiş halde 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

