        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılan cami açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Birdal Cami açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:02
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde, belediye ile hayırsever iş insanı Muhittin Birdal ve Mehmet Ayata Ağaç İşleri Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının katkıları ile yaklaşık 35 milyon liralık yatırımya inşa edilen Birdal Cami, bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu.

        Caminin açılış törenine,AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile bölge esnafı ve vatandaşlar katıldı.

        Milletvekili Ataş, açılışta yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırseverleriyle ün saldığını, kentin her köşesinde bir hayırseverin eseri bulunduğunu belirtti.

        Büyükkılıç da hayırseverlerle yarış halinde hizmetleri paylaştıklarını belirterek, Ayata Vakfı'na ve Birdal ailesine teşekkür etti.

        Hayırsever iş insanı Birdal da caminin bölgeye ve şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duası ve kurdele kesimi ile caminin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

