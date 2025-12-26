İç Anadolu'da TÜGVA'dan 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için destek çağrısı

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Niğde ve Nevşehir'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) il temsilcilikleri tarafından 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemine destek açıklaması yapıldı.

TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş, Bürüngüz Camisi önünde yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların modern zamanın gözleri önünde gerçekleşen ve tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavı olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşamın hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğüne dikkati çeken Bayırbaş, şunları kaydetti:

"Bu çağrımız bir ülkeye, halka veya kuruma karşı önyargı değil, insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir. Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl şahitlik çağrımızı yineliyoruz."

- Kırşehir

TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce de Ahi Evran Üniversitesi Kampüs Camisi önünde yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımı, uluslararası hukuk ihlallerini ve sistematik hak gasplarını kamuoyunda bilgilendirme sorumluluklarını yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

Gazze’de yaşananların modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavı olduğunu vurgulayan İnce, "Bu çağrımız, bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil, insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir. Filistin'i unutmuyoruz. Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte dünyayı uyandırıyoruz." diye konuştu.

- Yozgat

TÜGVA Yozgat İl Temsilcisi Ubeydullah Şahan ve beraberindekiler, Çapanoğlu Büyük Cami'de toplandı.

Burada konuşan Şahan, soğuk havalarda yaşamını yitiren çocuklara ilişkin haberlerin sıradanlaşmasına dikkati çekti.

Şahan, "Bir toplumun ihtiyaç duyduğu insani yardım kavramını bile süslenerek tartışmalı hale getiren prosedürler var ise burada bir sorun vardır. Bu çağrımız, bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil, insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir. " dedi.