        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İç Anadolu'da TÜGVA'dan 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için destek çağrısı

        Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Niğde ve Nevşehir'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) il temsilcilikleri tarafından 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemine destek açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:52 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:52
        TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş, Bürüngüz Camisi önünde yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların modern zamanın gözleri önünde gerçekleşen ve tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavı olduğunu belirtti.

        Gazze'de yaşamın hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğüne dikkati çeken Bayırbaş, şunları kaydetti:

        "Bu çağrımız bir ülkeye, halka veya kuruma karşı önyargı değil, insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir. Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl şahitlik çağrımızı yineliyoruz."

        - Kırşehir

        TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce de Ahi Evran Üniversitesi Kampüs Camisi önünde yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımı, uluslararası hukuk ihlallerini ve sistematik hak gasplarını kamuoyunda bilgilendirme sorumluluklarını yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

        Gazze’de yaşananların modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavı olduğunu vurgulayan İnce, "Bu çağrımız, bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil, insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir. Filistin'i unutmuyoruz. Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte dünyayı uyandırıyoruz." diye konuştu.

        - Yozgat

        TÜGVA Yozgat İl Temsilcisi Ubeydullah Şahan ve beraberindekiler, Çapanoğlu Büyük Cami'de toplandı.

        Burada konuşan Şahan, soğuk havalarda yaşamını yitiren çocuklara ilişkin haberlerin sıradanlaşmasına dikkati çekti.

        Şahan, "Bir toplumun ihtiyaç duyduğu insani yardım kavramını bile süslenerek tartışmalı hale getiren prosedürler var ise burada bir sorun vardır. Bu çağrımız, bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil, insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir. " dedi.

        - Niğde

        TÜGVA Niğde İl Temsilcisi Melih Tayyip Orhan ise Fatih Sultan Mehmet Camisi önünde yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani tablonun halen kırılgan olduğunu belirtti.

        Orhan, şunları kaydetti:

        "Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 18 Aralık'taki raporunda, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine dayanılarak 7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bin 668 can kaybı ve 171 bin 152 yaralı bildirilmektedir. Aynı raporda, ateşkes döneminde dahi can kaybının sürdüğü, ateşkesten bu yana 394 kişinin öldüğü, 1075 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 634 cenazenin çıkarıldığı aktarılmaktadır."

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de cuma namazı sonrası Nur Camisi avlusunda toplanan grup adına konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Albayrak, uluslararası hukukun güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmaması gerektiğini söyledi.

        İnsan hakları söyleminin yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz. Yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte tüm dünyayı uyandırıyoruz, unutmuyoruz, normalleştirmiyoruz, insani olanı savunuyoruz." diye konuştu.

        - Nevşehir

        Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklaması Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        TÜGVA Nevşehir Temsilcisi Furkan Nalçacıoğlu, yaptığı konuşmada, bugün her ilde aynı anda meydanlarda olduklarını dile getirdi.

        Ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in saldırılarına devam ettiğini vurgulayan Nalçacıoğlu, "Ateşkes sonrası 730 binden fazla kişinin yerinden edildiği, altyapı yıkımının ve temel hizmetlere erişim kısıtlarının sürdüğü, ayrıca hanelerin önemli bölümünün gıda ve temiz suya erişimde ciddi sorunlar yaşadığı görülmektedir. İnsanlık İttifakı çatısı altında 400’ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl şahitlik çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

