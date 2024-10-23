Kayseri'de 16 yıl 11 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında "silahla yağma" suçundan 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın (25) saklandığı adresi tespit etti.

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