        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 20:55 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:55
        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.T. (57) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

