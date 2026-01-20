Habertürk
        Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası

        Kayseri'de, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesine ilişkin haklarında dava açılan 12 sanıktan 4'ü, 6 yıl 8 ay ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 17:55 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:55
        6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.T, İ.K, D.E, M.G, R.D. ve S.A. ile avukatları katıldı. Sanık K.S. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya bağlanırken, diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

        Duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını açıklamasının ardandan mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar M.E. ve D.E'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ayrı ayrı 25'er yıl hapis ve 50'şer bin lira adli para cezası, sanık İ.K'ye de aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlandırarak 16 yıl 8 ay hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezası vererek, 3 sanığın da hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

        Sanık İ.E'ye de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis ve 16 bin 660 lira para cezası, vefat eden sanık M.Ö. yönünden de düşme kararı veren heyet, diğer 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

        - Olay

        Kayseri'de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenlemiş, depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirilmişti.

        Soruşturma kapsamında E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, M.E, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alınmış, ulaşılamayan yabancı uyruklu H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

