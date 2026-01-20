Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil edildi.





Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasının tamamlandığı bildirildi.



SPK tarafından kurumsal yönetim derecelendirmesi yapmak üzere yetkilendirilmiş bağımsız derecelendirme kuruluşlarından Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ (KOBİRATE) tarafından hazırlanan rapora göre, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin kurumsal yönetim derecelendirme notu 20 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 10 üzerinden 8,35 olarak belirlendiği kaydedildi.



Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları pay sahipleri, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu başlıkları altında değerlendirildiği aktarıldı.



Kayseri Şeker, kurumsal yönetim derecelendirmesinde elde ettiği 8,35 puan ile Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil edildiği ifade edildi.



