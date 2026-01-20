Habertürk
        Kayseri'de 26 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasına devam edildi

        Kayseri'de 26 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasına devam edildi

        Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 3'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 18:14 Güncelleme: 20.01.2026 - 18:14
        Kayseri'de 26 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasına devam edildi
        Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 3'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Duruşmada, tutuklu sanıklar B.Ş, F.İ. ve O.A, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanıklardan bazılarının kendisini bir düğün salonu çıkışında darbettiğini, babasının dükkanını kurşunladığını ve trafikte araçla önünü kestiğini öne süren müşteki M.A, şikayetinden vazgeçmek istediğini belirtti.

        Sanıklar ise savunmalarında, organize suç örgütü iddiasını reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık O.A.'nın tahliyesine, diğer 2 sanığın mevut durumunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Mart 2024'te 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla tehdit" ve "yağma" suçlarından dava açmıştı.

        Tutuklu sanıklardan 6'sı önceki celselerde tahliye edilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

