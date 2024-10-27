Kayserispor'un 12 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

SÜPER Lig'de mücadele eden Kayserispor'un 12 maçlık galibiyet hasreti, dün Hatayspor deplasmanında 1-0 kazandığı mücadele ile sona erdi.

Süper Lig'de transfer yasağı nedeniyle bu sezon kadrosunu güçlendiremeyen Kayserispor, dün 1-0 kazandığı Hatayspor maçı ile 12 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini geçen sezon 28 Nisan'da Pendikspor deplasmanında 2-1'lik skor ile almıştı. Süper Lig'de çıktığı son 12 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlar 7 beraberlik alıp, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Dünkü maçı kazanmasıyla rahatlayan Kayseri temsilcisi ligde 8 puanla 15'inci sırada bulunuyor.