Kayserispor'un 12 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
SÜPER Lig'de mücadele eden Kayserispor'un 12 maçlık galibiyet hasreti, dün Hatayspor deplasmanında 1-0 kazandığı mücadele ile sona erdi.
SÜPER Lig'de mücadele eden Kayserispor'un 12 maçlık galibiyet hasreti, dün Hatayspor deplasmanında 1-0 kazandığı mücadele ile sona erdi.
Süper Lig'de transfer yasağı nedeniyle bu sezon kadrosunu güçlendiremeyen Kayserispor, dün 1-0 kazandığı Hatayspor maçı ile 12 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini geçen sezon 28 Nisan'da Pendikspor deplasmanında 2-1'lik skor ile almıştı. Süper Lig'de çıktığı son 12 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlar 7 beraberlik alıp, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Dünkü maçı kazanmasıyla rahatlayan Kayseri temsilcisi ligde 8 puanla 15'inci sırada bulunuyor.
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