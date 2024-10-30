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        Çuvala konulup, mahalleden uzaklaştırmak istenen kedi sahiplendirilecek

        KAYSERİ'de çuvala konulup, mahalleden uzaklaştırılmak istenen ve otomobilin motosiklete çarpması sonucu kazada yaralanan kedi, tedavisi sonrası sahiplendirilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:40
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        Çuvala konulup, mahalleden uzaklaştırmak istenen kedi sahiplendirilecek
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        KAYSERİ'de çuvala konulup, mahalleden uzaklaştırılmak istenen ve otomobilin motosiklete çarpması sonucu kazada yaralanan kedi, tedavisi sonrası sahiplendirilecek. Kediyi uzaklaştırmak istediği iddia edilen kadının da hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Kayseri'de A.A. isimli kadın, iddiaya göre mahalledeki bir kediyi uzaklaştırmak için çuvalın içine koyup, motosikletiyle yola çıktı. A.A. yönetimindeki motosiklete, 2 gün önce Talas ilçesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda H.D. yönetimindeki 38 EC 708 plakalı otomobil çarptı. Kazada A.A. ile çuvalda bulunan kedi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın tedavisi sürerken, DHA muhabirleri tarafından özel bir kliniğe götürülen kedi de tedaviye alındı.

        'ŞU ANDA DURUMU İYİ'

        Kedinin durumu hakkında bilgi veren Kayseri Hayvanları Koruma Derneği gönüllüsü Berkant Koray Yıldırım, "Kedimizin tedavisine başlandı. Boynunda derin bir yara vardı. Şu anda durumu iyi, kontrol altında. Sosyal medya üzerinden bir, iki kişi tarafından bize ulaşıldı. Sahiplendirilmesi için kedimize en uygun kişi seçilecek. Bundan sonraki hayatında da en uygun şekilde yaşayabileceği bir yuvayı hak ediyor" dedi.

        'UMARIZ YASANIN İPTALİ GERÇEKLEŞİR'

        Yıldırım, "Maalesef son çıkan yasadan güç alarak, hayvan sevmeyen vatandaşlar tarafından bu hayvanların çöp kovalarına, torbalara konulduğuna dair çok fazla şiddet ihbarları geliyor. Bizler, böyle olayların yaşanmaması için TBMM'den yasanın geçmemesi için tüm dernekler ve sivil toplum kuruluşları elinden geleni yaptı ama maalesef bu yasa Meclis'te onaylandı. İnsanlar da bundan güç alarak sokak hayvanlarına çok fazla şiddet uygulamaya başladı. Şu anda da Anayasa Mahkemesi sürecinde. Umarız yasanın iptali gerçekleşir. Bu hayvanların, herkes gibi sokakta yaşama hakkı var" diye konuştu.

        'GEREKEN ACİL TEDAVİLERİNİ YAPTIK'

        Veteriner Hekim Yahya Çelik ise "Trafik kazası sonucu getirilen bir kedimiz oldu. Buraya geldiğinde kalbi ve solunumu açıkçası biraz kötüydü. Gereken acil tedavilerini yaptık. Yoğun bakıma aldık. Bugün hali, keyfi, yemesi ve iştahı çok daha iyi. Çok şükür kırık veya çıkık durumu yok. Boynunda ufak bir açık yarası var. Tedavisi de 3-4 gün kadar sürecek. Sonrasında taburcu edeceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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