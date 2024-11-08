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        Kayseri'de fırına silahlı saldırı; o anlar kamerada

        KAYSERi'de bir fırının motosikletli 2 kişi tarafından kurşunladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 00:51 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:55
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        Kayseri'de fırına silahlı saldırı; o anlar kamerada
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        KAYSERi’de bir fırının motosikletli 2 kişi tarafından kurşunladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Karataş Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir fırına motosiklet ile gelen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tüfeklerinden çıkan saçmalar fırının camlarına isabet ederken, polis çalışma başlattı. Öte yandan, silahlı saldırı anı fırının güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerinin önüne gelen 2 kişinin ateş açtığı ve hızla kaçtıkları görüldü. Öte yandan, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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