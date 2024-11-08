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        189 yıllık kilisenin çatısından 'kurşun levha' çalan hırsız yakalandı

        KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, restorasyon aşamasındaki 189 yıllık tarihi kilisenin çatısından, yaklaşık 60 bin TL değerinde kurşun levha hırsızlığı yapan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:30
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        189 yıllık kilisenin çatısından 'kurşun levha' çalan hırsız yakalandı
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        KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, restorasyon aşamasındaki 189 yıllık tarihi kilisenin çatısından, yaklaşık 60 bin TL değerinde kurşun levha hırsızlığı yapan M.Y. (59), polis tarafından yakalandı.

        İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ve restorasyon aşamasındaki 189 yıllık Aziz Eusthatios Kilisesi'nin çatısından 8 adet kurşun levhanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Y. yakalandı. Yapılan aramada yaklaşık değeri 60 bin TL olan 8 adet toplam 360 kilo kurşun levha ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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